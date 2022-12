EDF : repousse le redémarrage de plusieurs réacteurs nucléaires

(Boursier.com) — Pas de quoi rassurer. Après avoir annoncé vendredi soir que la facture de la centrale de Flamanville allait encore gonfler, EDF prolonge de plus de quatre mois l'arrêt de deux réacteurs nucléaires. Le redémarrage du réacteur numéro 2 de la centrale nucléaire de Penly (Seine-Maritime) a été reporté du 29 janvier au 11 juin tandis que son celui de Golfech-1 a été repoussé du 18 février au 11 juin, a indiqué RTE. De plus, l'arrêt du réacteur de Chattenom-3 est prolongé d'un mois, jusqu'au 26 mars, et le redémarrage de Civaux-2 est également reporté de plus d'un mois, le 19 février.

En cause, des arrêts de maintenance plus longs que prévu et des réparations de fissures liées à la corrosion. De quoi accroître la pression sur l'approvisionnement en électricité en France et dans les pays voisins.