EDF Renouvelables met en service la centrale solaire de Timna en Israël

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — EDF Renouvelables a mis en service la centrale solaire de Timna d'une capacité installée de 60 MW, dans la vallée de l'Arava en Israël. Cette démarche s'inscrit dans la stratégie CAP 2030 du groupe EDF, visant à doubler sa capacité nette de production d'énergies renouvelables de 28 à 60 GW de 2015 à 2030. Elle contribue également à l'objectif du gouvernement israélien d'augmenter la part de l'énergie solaire dans le mix énergétique à 30% d'ici 2030.

Située à proximité des mines de cuivre millénaires de Timna, à l'extrémité Sud du pays, cette centrale de 60 MW de puissance installée est l'une des plus puissantes du pays. Ses 154.000 panneaux photovoltaïques utilisent à grande échelle, pour la première fois en Israël, une technologie performante bifaciale qui optimise la production énergétique. Le projet Timna inclut plusieurs initiatives visant à protéger les espèces animales et végétales autochtones menacées, réhabiliter les sols, contrôler le ruissellement des eaux de pluies rares dans la région, ainsi qu'à assurer l'insertion paysagère du projet.

En 2016, l'entreprise avait remporté le plus grand appel d'offres organisé à ce jour en Israël, pour exploiter ce site d'une surface de 100 hectares, sur une durée de 25 ans. Aujourd'hui, EDF Renouvelables exploite 20 centrales solaires à travers le pays, d'une puissance agrégée de près de 390 MWc et y construit 14 projets dont des centrales solaires flottantes innovantes. Ces dernières permettent de tirer profit des surfaces importantes de réservoirs d'eau à travers le pays, et de limiter l'évaporation.