EDF Renouvelables et Nesma finalisent le financement d'une centrale solaire de 300 MW en Arabie Saoudite

EDF Renouvelables et Nesma finalisent le financement d'une centrale solaire de 300 MW en Arabie Saoudite









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le consortium composé de Masdar et d'EDF Renouvelables, avec la société saoudienne Nesma, a réalisé le financement pour lancer la construction d'une centrale photovoltaïque d'envergure de 300 mégawatts (MW), située à Djeddah. Le Ministère saoudien de l'Énergie a accordé le projet de Djeddah d'une capacité de 300 MW, au consortium qui avait présenté l'offre la plus compétitive, à savoir 60,9042 SAR (16,24 dollars) par mégawattheure. Le consortium a signé en janvier dernier un contrat de vente d'électricité d'une durée de 25 ans avec la compagnie saoudienne de production et de distribution d'électricité.

En outre, EDF Renouvelables indique que la construction du plus grand parc éolien d'Arabie Saoudite est à moitié achevée. Le site commencera à produire de l'électricité dès 2021. L'installation des premières éoliennes a commencé en août 2020 sur ce site localisé à 900 km au nord de Riyad, dans la région d'Al Jouf. Le projet sera achevé en 2022. Le parc comptera 99 éoliennes d'une capacité unitaire de 4,2 MW. Il devrait commencer à produire de l'électricité dans quelques semaines.