EDF Renouvelables accélère le développement de ses projets en Afrique du Sud

(Boursier.com) — EDF Renouvelables en Afrique du Sud a remporté trois projets éoliens dans le cadre du Programme d'approvisionnement des producteurs indépendants d'énergie renouvelable (REIPPP) sud-africain. Tandis que le charbon et le diesel représentent aujourd'hui plus de 80% du mix énergétique du pays, ces nouveaux projets contribuent aux objectifs du Gouvernement sud-africain d'augmenter la part des énergies renouvelables d'ici 2030. Ces projets représentant une capacité totale de 420 MW, s'inscrivent également dans la stratégie CAP 2030 du groupe, qui vise à doubler sa capacité nette d'énergies renouvelables de 28 à 60 GW entre 2015 et 2030.

Conformément au programme REIPPP, le bouclage financier de ces trois projets (remportés en consortium avec les partenaires locaux d'EDF Renouvelables Afrique du Sud, H1 holdings et Gibb-Crede) est prévu au printemps 2022, et les mises en service sont attendues dans 2 ans qui suivent.