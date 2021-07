EDF Renewables en pointe à San Diego

(Boursier.com) — EDF Renewables annonce la mise en service du système d'énergie solaire et de batterie sur site de Cox Communications à San Diego. Le projet de panneaux solaires photovoltaïques et de stockage d'énergie par batterie construit et entretenu par PowerFlex, société d'EDF Renewables, fonctionne maintenant chez Cox Communications à San Diego, réduisant les coûts des services publics et améliorant la durabilité sur le site du Federal Blvd. En tant que premier projet solaire et de stockage dans le pays pour Cox Communications, l'installation intégrée de stockage par batterie sur site, l'abri pour voiture et l'installation solaire sur le toit devraient compenser plus de 374 tonnes de carbone chaque année, contribuant ainsi à la réduction de plus de 657.000 tonnes de CO2 compensé depuis 2007 par Cox Conserves, le programme national de durabilité de Cox Enterprise.

Le système intégré de stockage d'énergie solaire et de batteries fera appel au système de gestion de l'énergie (EMS) d'EDF, qui utilise des données en temps réel pour orchestrer parfaitement tous les composants du système afin d'obtenir des résultats optimaux. Cox s'engage depuis longtemps en faveur des énergies renouvelables, ce projet n'étant que l'un des plus de 40 projets de production solaire sur site que Cox a mis en oeuvre dans tout le pays. Outre l'objectif de devenir neutre en carbone d'ici 2034, Cox vise également à être neutre en eau d'ici 2034 et à atteindre son objectif de zéro déchet à la décharge d'ici 2024. Jusqu'à présent, Cox a investi près de 140 millions de dollars dans plus de 400 projets pour y parvenir.