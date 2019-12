EDF réduit son stock d'hybrides !

EDF réduit son stock d'hybrides !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — EDF annonce le résultat définitif de l'offre de rachat visant des obligations hybrides libellées en euro et les résultats de la participation anticipée à son offre de rachat visant des obligations hybrides libellées en dollars US.

Ainsi, EDF annonce aujourd'hui les résultats des offres contractuelles de rachat lancées le 26 novembre 2019 visant les titres hybrides suivants :

- Obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant d'1.000 million d'euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le 22 janvier 2022 (ISIN: FR0011697010), dont le montant actuellement en circulation s'élève à 661,8 millions d'euros, et qui sont admises à la négociation sur Euronext Paris ; et

- Obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 3.000 millions de dollars US ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le 29 janvier 2023 (144A / Reg S ISIN : US268317AF12 / USF2893TAF33), dont le montant actuellement en circulation s'élève à 3.000 millions de dollars US, et qui sont admises à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.

Le résultat définitif de l'Offre de Rachat relative aux Obligations Euro fait ressortir un montant apporté de 394.900.000 euros, soit 59,67% du montant en circulation, et un montant racheté de 394.900.000 euros (prix de rachat 107,55%). EDF procèdera le 13 décembre 2019 au rachat en numéraire des Obligations Euro valablement apportées à l'Offre de Rachat.

Le résultat de la participation anticipée de l'Offre de Rachat relative aux Obligations USD fait ressortir un montant apporté de 895.176.000$ soit 29,84% du montant en circulation, ainsi qu'un montant racheté de 895.176.000$ (prix de rachat 104,567%). Les porteurs dont les Obligations USD sont acceptées pour rachat recevront le prix de rachat. La date de règlement des Obligations USD acceptées pour rachat par la Société est prévue le 13 décembre 2019. L'Offre de Rachat relative aux Obligations USD se poursuit jusqu'au 27 décembre 2019.

EDF a également l'intention d'exercer son option de remboursement le 29 janvier 2020 sur l'ensemble des obligations subordonnées à durée indéterminée pour un montant total de 1,250 milliards d'euros (ISIN: FR0011401736), dont le montant en circulation est actuellement de 338,2 millions d'euros.

En conséquence, et compte tenu de l'émission d'obligations hybrides d'un montant de 500 millions d'euros, au coupon de 3,00% et avec option de remboursement à 8 ans au gré de la société lancée le 26 novembre 2019, ces transactions permettront de réduire le stock total d'hybrides du bilan d'EDF d'environ 9% à 9,2 milliards d'euros tout en réalisant une économie nette d'intérêts d'environ 44 millions d'euros en 2020 euros et d'environ 58 millions d'euros à partir de 2021, se réjouit le groupe.