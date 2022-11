EDF : proposition de nomination de Luc Rémont au poste de PDG

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'EDF, qui s'est réuni le 18 novembre sous la présidence de Jean-Bernard Lévy, a décidé de coopter Luc Rémont en qualité d'administrateur, en remplacement de François Delattre, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024. Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine Assemblée générale ordinaire des actionnaires d'EDF.

En application de l'article 19 de l'ordonnance no 2014-948 du 20 août 2014 et de l'article 13 de la Constitution, le Conseil d'administration, après avoir pris acte de l'avis favorable émis par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat le 26 octobre 2022, a par ailleurs décidé de proposer au Président de la République la nomination de Luc Rémont en qualité de Président-Directeur Général d'EDF.

Luc Rémont était jusqu'à présent Directeur général, Opérations Internationales et Membre du Comité exécutif de Schneider Electric. Diplômé de l'Ecole Polytechnique et Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées (Ensta), il a débuté sa carrière en 1993 comme Ingénieur à la Délégation générale pour l'armement (DGA). En 1996, il intègre le Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. Il occupe différentes fonctions à la Direction du Trésor. Il devient ensuite Conseiller technique, chargé des participations, puis Directeur adjoint au sein du cabinet des Ministres des Finances de 2002 à 2007. En 2007, il rejoint la banque Merrill Lynch et en 2014 il intègre Schneider Electric.

La biographie de l'ensemble des membres du Conseil d'administration peut être consultée à l'adresse : https://www.edf.fr/groupe-edf/edf-en-bref/gouvernance/conseil-dadministration.