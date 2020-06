EDF : projets éoliens en mer de Chine

EDF : projets éoliens en mer de Chine









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — EDF et China Energy Investment Corporation (CEI) ont franchi une étape dans leur partenariat industriel à travers la clôture financière des accords de joint-venture relatifs aux projets Dongtai IV et V. La nouvelle société commune construit et exploite désormais des projets éoliens en mer d'une capacité totale de 502 MW, situés au large de la province du Jiangsu au nord de Shanghai, en Chine. L'accord porte sur Dongtai IV, un parc éolien en mer de 302 MW, mis en service en décembre 2019, et sur Dongtai V, un projet de 200 MW en cours de construction et dont la mise en service est prévue en 2021. Conjointement, les deux partenaires poursuivent la construction du projet éolien en mer de Dongtai V et réaliseront les activités d'exploitation et de maintenance des deux parcs.

EDF prend une part de 37,5% dans la co-entreprise, via ses filiales EDF Renouvelables et EDF Chine, tandis que le Groupe CEI conserve le reste du capital par l'intermédiaire de ses filiales Shenhua Renewable et Shenhua Clean Energy Holdings. La création de cette joint-venture et la clôture financière font suite à l'accord de coopération, signé le 25 mars 2019, entre les présidents d'EDF et de CEI, en présence des chefs d'État français et chinois.

Les projets de Dongtai IV et V sont les premiers projets éoliens en mer d'EDF en Chine. EDF est un acteur majeur de l'éolien en mer, avec de solides compétences dans les activités de développement, d'exploitation et de maintenance. Sa filiale EDF Renouvelables dispose d'un portefeuille de près de 6,5 GW de projets éoliens en mer en développement, en construction et en exploitation, en France, Belgique, Allemagne, Irlande, au Royaume-Uni, aux États-Unis et désormais en Chine.

Le marché de l'éolien en mer est en pleine expansion en Chine, avec une capacité installée attendue de plus de 40 GW à l'horizon 2030, contre 6 GW installés aujourd'hui. Présent depuis 35 ans dans ce pays stratégique pour le groupe, EDF est un acteur reconnu sur le marché local de l'énergie, avec des capacités nettes de production d'électricité de 3,6 GW, comprenant notamment le nucléaire, les renouvelables et trois réseaux de chauffage urbain en exploitation. EDF Renouvelables y exploite et construit actuellement plus d'un gigawatt de projets d'énergies renouvelables, dans le solaire, ainsi que l'éolien terrestre et en mer.