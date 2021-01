EDF : plus haut !

(Boursier.com) — EDF monte de 1,3% à 13,30 euros ce jeudi, alors que les syndicats maison ont lancé un nouvel appel à la grève pour le 19 janvier contre le projet "Hercule" de réorganisation des activités du groupe. Il s'agit de la quatrième journée de grève des agents d'EDF depuis le 10 décembre... L'intersyndicale CGT, CFE-CGC, CFDT et FO demande un retrait du projet, qui fait l'objet de discussions entre le gouvernement français et la Commission européenne. Hercule prévoit notamment une séparation entre le parc nucléaire existant d'EDF et une grande partie de ses activités liées aux énergies renouvelables, ainsi qu'une ouverture du capital de ces dernières.

Sa mise en oeuvre constituerait selon les syndicats un "premier pas vers un démantèlement" et une "privatisation" du groupe...