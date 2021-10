EDF : offre remise au gouvernement polonais

(Boursier.com) — EDF a remis au gouvernement polonais une offre préliminaire non-engageante pour un contrat de fourniture des études d'ingénierie, des équipements et pour la construction de quatre à six réacteurs EPR en Pologne, représentant respectivement une puissance installée totale de 6,6 à 9,9 GWe répartie sur deux à trois sites. Cette offre préliminaire couvre tous les paramètres clés d'un tel programme comme la configuration technique des futures centrales, le schéma industriel envisagé, la stratégie de développement de la chaîne d'approvisionnement locale, l'estimation du coût du programme et le calendrier de réalisation associé.

L'offre vise à répondre aux objectifs du programme électronucléaire polonais (PPEJ) adopté par le gouvernement polonais en octobre 2020. Elle vise à fixer le cadre d'un partenariat stratégique franco-polonais destiné à soutenir l'ambitieux programme de transition énergétique polonais, en cohérence avec les objectifs européens de neutralité carbone. La réalisation du programme nucléaire polonais, basée sur la technologie EPR serait source de nombreux bénéfices pour l'économie polonaise et contribuerait notamment à l'indépendance énergétique du pays, grâce à une production d'électricité couvrant jusqu'à 40% de la demande actuelle du pays et ce pendant au moins 60 ans. Un tel programme d'EPR marquerait une avancée sur la trajectoire polonaise vers la neutralité carbone, en évitant l'émission d'environ 55 millions de tonnes de CO2 par an, grâce à la production d'une électricité sûre, fiable, pilotable et décarbonnée, estime EDF.

Le choix de la technologie EPR entraînerait par ailleurs d'importantes opportunités de croissance pour l'industrie polonaise, et ce dans la durée, grâce à l'expérience d'EDF dans le développement des chaînes d'approvisionnement locales. La démarche d'EDF vise à impliquer les entreprises polonaises et à soutenir le développement de capacités industrielles locales ainsi que la création d'emplois qualifiés. "On estime qu'environ 25 000 emplois locaux pourraient être créés par paire d'EPR pendant la seule phase de construction ainsi que des dizaines de milliers d'emplois indirects", ajoute EDF.

Enfin, le programme bénéficierait d'importantes synergies avec d'autres projets EPR en Europe, dans l'esprit d'un partenariat européen de long terme entre les industries nucléaires polonaise et française. EDF est partenaire du programme électronucléaire polonais depuis son lancement, avec le plein soutien du gouvernement français.