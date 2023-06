EDF : Nuward et Tractebel signent un accord-cadre de coopération

(Boursier.com) — Nuward , EDF et Tractebel ont signé un accord-cadre de coopération pour renforcer et étendre leur collaboration dans le développement de la technologie Nuward Small Modular Reactor (SMR).

Depuis plus de 50 ans, les experts nucléaires de Tractebel accompagnent le groupe EDF dans la conception et l'exploitation du parc nucléaire français et dans la construction de réacteurs en France et à l'étranger. La collaboration entre Tractebel et EDF sur le projet Nuward SMR a débuté en 2021. Tractebel a activement contribué à la phase d'avant-projet sommaire (APS) et travaille sur l'îlot nucléaire et la partie conventionnelle de la centrale pour la phase d'avant-projet détaillé (APD).

Les partenaires ont décidé d'approfondir et d'étendre leur collaboration sur le long terme. En mars 2023, EDF a créé la filiale Nuward et a entamé la phase d'APD du projet Nuward SMR. Cela a entraîné une augmentation significative des besoins en ressources humaines nécessaires au projet. Par conséquent pour accompagner ce développement, Tractebel affectera davantage de ressources à Nuward SMR dans tous les domaines de l'ingénierie nucléaire. Environ 50 ingénieurs de Tractebel travaillent actuellement sur le projet. Ce nombre devrait doubler dans les années à venir.