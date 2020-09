EDF : nouvelle émission obligataire hybride en deux tranches libellées en euros

(Boursier.com) — Outre le lancement d'unegrosse émission d'obligations vertes convertibles, EDF fait aussi part ce matin de son intention d'émettre une nouvelle souche d'obligations hybrides libellées en euros à 6,5 ans incluant une première option de remboursement anticipé au gré de la Société le 15 mars 2027, et une nouvelle souche d'obligations hybrides libellées en euros à 10 ans incluant une première option de remboursement anticipé au gré de la Société le 15 septembre 2030.

La Société peut procéder à tout moment au remboursement en numéraire des Obligations Hybrides au cours de la période de 90 jours précédant la première date de révision du taux d'intérêt, qui est prévue dans 6,5 ans (avec une première date de révision en mars 2027) pour les Obligations Hybrides à 6,5 ans et dans 10 ans (avec une première date de révision en septembre 2030) pour les Obligations Hybrides à 10 ans, et à chaque date de versement du coupon qui suivra. Bien qu'elles soient émises pour une durée indéterminée, les Obligations Hybrides intègrent une option de remboursement anticipé au gré de l'émetteur (make whole call) et peuvent faire l'objet d'un remboursement à tout moment en cas de survenance de certains événements (retenue à la source, déduction ou majoration fiscale, changement de méthodologie de notation, changement comptable ou rachat substantiel).

Il est prévu que les Obligations Hybrides soient admises aux négociations sur Euronext Paris. Les agences de notation devraient attribuer aux Obligations Hybrides une note de Baa3/BB-/BBB (Moody's/S&P/Fitch), avec 50% du montant de cette émission retenu en tant que fonds propres par les agences.