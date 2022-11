EDF : Nomination de Luc Rémont en qualité de Président-Directeur Général

(Boursier.com) — EDF a annoncé la démission de Jean-Bernard Lévy de ses mandats d'administrateur et de Président-Directeur Général d'EDF et la nomination de Luc Rémont en qualité de Président-Directeur Général d'EDF à compter de ce jour, par décret du Président de la République du 23 novembre 2022.

Le Conseil remercie chaleureusement Jean-Bernard Lévy pour son engagement depuis huit ans en tant que Président-Directeur Général d'EDF. Durant ses deux mandats successifs, Jean-Bernard Lévy a engagé une transformation du groupe EDF pour le positionner en tant qu'acteur majeur de la transition énergétique et producteur bas carbone, en France et à l'international, et a mené de nombreuses actions ayant contribué au renforcement de la filière nucléaire française.