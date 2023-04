EDF : Nomination de Caroline Chanavas

(Boursier.com) — Caroline Chanavas rejoindra EDF le 17 avril en tant que Directrice Déléguée des Ressources Humaines, en vue de prendre, dans les prochains mois, la succession de Christophe Carval à l'occasion de son départ en inactivité.

Caroline Chanavas, 57 ans, est titulaire d'un DESS en ingénierie multilingue de l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), de l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) et d'une maîtrise de chinois. Elle est également ancienne auditrice de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN).

Elle a débuté sa carrière professionnelle en 1990 en Chine au sein d'Imaje-Jingling en tant que Responsable Commerciale. En 1995, elle a rejoint Sema Group (devenu SchlumbergerSema) et créé la filiale en Chine dont elle est devenue Directrice Générale. À son retour en France, elle a pris la Direction des alliances et des partenariats de SchlumbergerSema. En 2003, Caroline Chanavas devient Directrice de la Stratégie Asie Pacifique de Bull, avant de rejoindre la division Air Opérations de Thales en 2006 où elle occupe successivement les postes de Directrice des Achats, des Opérations commerciales, et enfin de la Stratégie et du Marketing. Caroline Chanavas a rejoint Naval Group en 2013. Elle était Directrice des Achats à la Direction des Services en charge de la maintenance et de la modernisation des systèmes navals des marines. Depuis 2017, elle est Directrice des Ressources Humaines du Groupe.

Caroline Chanavas rejoindra EDF le 17 avril 2023 en tant que Directrice Déléguée des Ressources Humaines, en vue de prendre, dans les prochains mois, la succession de Christophe Carval à l'occasion de son départ en inactivité.

Directeur exécutif Groupe en charge de la Direction des Ressources Humaines Groupe depuis juillet 2017, Christophe Carval est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en Électricité d'HEI Lille. Entré en 1982 au sein des entreprises EDF et Gaz de France, il a exercé jusqu'en 2007, de nombreuses responsabilités managériales, de directeur d'unité puis de directeur régional dans des activités telles que l'exploitation de réseaux, la gestion de concessions, la clientèle. Il a été chargé, en 2007, du projet de création de la Direction des Services Partagés du groupe EDF, qu'il a ensuite dirigée jusqu'en 2011. Il a été nommé Directeur Transformation en 2011 puis en 2014 Directeur Ressources Humaines, santé sécurité et de la Transformation d'Enedis.