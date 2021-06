EDF: Nathalie Collin devrait entrer au Conseil d'administration

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'EDF a décidé de convoquer une Assemblée générale ordinaire, le 22 juillet, afin de proposer aux actionnaires d'EDF la nomination de Mme Nathalie Collin, Directrice générale adjointe et Directrice Générale de la Branche Grand Public et Numérique du groupe La Poste, comme nouvelle administratrice indépendante de la société.

Le contexte sanitaire actuel et les dispositions règlementaires applicables aux rassemblements dans des lieux recevant du public ne permettant pas de réunir physiquement les actionnaires de la société en Assemblée générale dans des conditions satisfaisantes, le Conseil d'administration a décidé de convoquer cette Assemblée à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, conformément aux dispositions législatives et règlementaires actuellement en vigueur.

L'Assemblée générale sera diffusée en audio en direct sur le site internet de la société et l'enregistrement sera également disponible en différé dans le délai prévu par la réglementation.

Les actionnaires sont invités à exercer leur droit de vote par correspondance, par internet ou en donnant pouvoir au président de l'Assemblée générale ou à la personne de leur choix.

Le Conseil d'administration a désigné l'Etat et le Fonds Actions EDF en qualité de scrutateurs de l'Assemblée générale. Ces deux scrutateurs seront présents à l'Assemblée.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée générale sur le site internet d'EDF.