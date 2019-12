EDF lève 2 Mds$ à 50 ans

EDF lève 2 Mds$ à 50 ans









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — EDF lève 2 milliards de dollars à 50 ans dans le cadre de son programme EMTN. Le coupon fixe ressort à 4,50%.

Cette opération s'est effectuée sous un format Reg-S pur c'est-à-dire sans distribution aux investisseurs américains. "Elle démontre la capacité du groupe EDF à attirer une base d'investisseurs très diversifiée sur une maturité très longue", se félicite EDF.

A l'issue de cette opération, la maturité moyenne de la dette brute du groupe EDF est allongée d'un peu plus d'un an et portée à 15.2 années.