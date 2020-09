EDF lève 2,1 MdsE par le biais de deux émissions hybrides libellées en euros

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — EDF (BBB+ S&P / A3 Moody's / A- Fitch) a lancé avec succès le 8 septembre 2020 deux nouvelles émissions d'obligations hybrides libellées en euros pour un montant nominal total de 2,1 milliards d'euros, consistant en :

une émission d'obligations hybrides à durée indéterminée d'un montant de 850 millions d'euros avec un coupon initial de 2,875% et une première option de remboursement anticipé au gré de la Société le 15 décembre 2026 (les "Obligations Hybrides non remboursables avant 6,5 ans"),

une émission d'obligations hybrides à durée indéterminée d'un montant de 1,250 milliards d'euros avec un coupon initial de 3,375% et une première option de remboursement anticipé au gré de la Société le 15 juin 2030 (les "Obligations Hybrides non remboursables avant 10 ans" et ensemble avec les Obligations Hybrides non remboursables avant 6,5 ans, les "Obligations Hybrides").

La société peut procéder à tout moment au remboursement en numéraire des Obligations Hybrides au cours de la période de 90 jours précédant la première date de révision du taux d'intérêt, qui est prévue dans 6,5 ans (avec une première date de révision en mars 2027) pour les Obligations Hybrides à 6,5 ans et dans 10 ans (avec une première date de révision en septembre 2030) pour les Obligations Hybrides à 10 ans, et à chaque date de versement du coupon qui suivra.

Le règlement-livraison interviendra le 15 septembre 2020, date à laquelle les Obligations Hybrides seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Ces émissions marquent l'attachement de la Société au financement par les titres hybrides, en tant que composante permanente de la structure de son capital. Les fonds levés par les Obligations Hybrides seront utilisés pour les besoins généraux de la Société.

Il est prévu que les Obligations Hybrides soient admises aux négociations sur Euronext Paris. Les agences de notation ont attribué aux Obligations Hybrides une note de Baa3/BB-/BBB (Moody's/S&P/Fitch), avec 50% du montant de cette émission retenu en tant que fonds propres par les agences.