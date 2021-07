EDF : les paramètres radiochimiques de l'eau en deçà des seuils réglementaires à la centrale de Taishan

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Hier s'est tenu un Conseil d'Administration de TNPJVC, responsable de l'exploitation de la centrale nucléaire de Taishan, co-entreprise détenue par CGN (70 %) et par EDF (30 %). Lors de ce Conseil, EDF a porté sa position concernant le réacteur no 1 de Taishan suite à l'analyse des données transmises par l'exploitant.

Suite à la constatation de crayons d'assemblages inétanches dans le réacteur no 1 de la centrale de Taishan, les équipes d'EDF, qui apportent leur expertise et leurs compétences, ont analysé les données transmises par l'exploitant, notamment celles relatives à la composition chimique de l'eau du circuit primaire, et ont évalué les conséquences notamment en lien avec le caractère évolutif de la situation.

D'après les données dont EDF dispose, "les paramètres radiochimiques de l'eau du circuit primaire demeurent en deçà des seuils réglementaires en vigueur à la centrale de Taishan, seuils qui sont cohérents avec les pratiques internationales".

"L'analyse des données dont EDF dispose relatives à l'inétanchéité de crayons de combustible montre un caractère évolutif, qui fait l'objet d'un suivi en permanence par l'exploitant", explique encore EDF.

Les procédures d'EDF en matière d'exploitation du parc nucléaire français conduiraient EDF, en France, à mettre le réacteur à l'arrêt pour caractériser précisément le phénomène en cours et arrêter son évolution. "A Taishan, les décisions correspondantes appartiennent à TNPJVC", conclut le Français.