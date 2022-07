EDF : le titre accélère, le marché mise sur une belle prime

(Boursier.com) — EDF accroît ses gains en fin de matinée, avec un titre qui s'adjuge 5,8% à 9,6 euros, toujours soutenu par la perspective d'une prochaine sortie de la cote. Elisabeth Borne a en effet confirmé mercredi devant le parlement que le producteur d'électricité allait être nationalisé afin de d'assurer "notre souveraineté face aux conséquences de la guerre et aux défis colossaux à venir". Si la Première ministre n'a pas fourni de détails précis sur la nationalisation d'EDF, déjà détenu à 84% par l'État, Bruno Le Maire a indiqué hier que l'opération se déroulera sur plusieurs mois, et que certains détails pourraient être dévoilés dans les prochains jours.

Le projet de loi de finances rectificative présenté jeudi montre par ailleurs que le gouvernement a décidé d'augmenter de 12,7 milliards d'euros le budget disponible pour financer des opérations liées à son portefeuille de participations au second semestre 2022. Le ministre des Finances a précisé hier que ces 12,7 MdsE ne couvriraient pas seulement la nationalisation d'EDF.

En attendant, le marché parie que Bercy paiera une prime pour racheter les actions qu'il ne détient pas encore. "On s'attend à ce que l'État puisse être un peu généreux en rachetant les minoritaires compte tenu du cours actuel de l'action", déclare à 'Bloomberg' Eric Hassid, trader chez Aurel BGC. Citi ('achat'/risque élevé) considère une nationalisation via une offre publique d'achat avec une prime comme le scénario le plus probable alors qu'Oddo BHF estime que deux options pour une sortie de la cote sont encore possibles.

La première est d'obtenir 90% des actions pour déclencher une sortie obligatoire de la cote, puisque l'Etat français possède déjà 84% des actions. Il faudra alors une prime pour convaincre 1/3 du flottant restant de céder ses actions. Cependant, cela prendra un peu de temps puisque différentes étapes sont nécessaires avant d'obtenir l'ensemble des actions. Cette option peut être déclenchée à tout moment et aurait pu être déclenchée il y a plusieurs mois. Quant à la deuxième option, elle consisterait à voter une loi de nationalisation. Il faudrait alors convaincre les membres du parlement de la légitimité de cette décision politique.