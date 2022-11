EDF : le rôle de l'ancien PDG, Jean-Bernard Levy, en question

(Boursier.com) — Nouvel épisode dans le feuilleton EDF. Un groupe d'actionnaires salariés de l'électricien conteste le rôle de Jean-Bernard Levy dans le cadre de l'offre de l'Etat de près de 10 milliards d'euros visant à faire sortir le groupe de la cote. Selon une lettre envoyée mardi au conseil d'administration d'EDF et à l'AMF, reprise par 'Bloomberg', le groupe de salariés allègue que le PDG sortant n'a pas informé ses collègues administrateurs de conflits d'intérêts potentiels avant les délibérations sur l'offre.

Le gouvernement français a en effet nommé J-B Levy et a le pouvoir de le démettre de ses fonctions. Or, l'ex patron d'EDF a également un rôle consultatif rémunéré auprès du CA de la Société Générale, l'un des principaux conseillers de l'État sur l'offre sur EDF, en tant que membre non-votant, et était auparavant membre à part entière du conseil d'administration, selon la lettre. Le groupe d'employés - qui investit via un fonds appelé "Actions EDF" - affirme que ces relations auraient pu affecter la décision du dirigeant sur la proposition de rachat. Il demande une nouvelle réunion du CA pour examiner l'offre, qui, selon lui, est trop basse.

Une plainte qui va dans le même sens que celle de la présidente de l'Adam (Association de défense des actionnaires minoritaires) qui a été mandatée par des petits porteurs, des fonds d'investissement classiques et des hedge funds. Dans une lettre envoyée à l'AMF et reprise hier par 'Les Echos', Colette Neuville affirme que l'avis favorable du conseil d'administration a été obtenu dans des conditions contestables : "les six administrateurs salariés ayant émis un vote défavorable [...], c'est seulement grâce à la voix prépondérante du président qu'une majorité a pu se dégager en faveur de l'Offre de l'Etat. Mais le Président n'aurait-il pas dû se déporter lui aussi pour conflit d'intérêts (au moins pour sa voix prépondérante de président) ?... Il est nommé par décret (certes sur proposition du conseil) mais surtout, il peut être révoqué par décret. Le Collège peut-il fermer les yeux sur cette situation et prendre acte de l'avis favorable du conseil d'administration, nonobstant cette entorse aux règles de bonne gouvernance. Et ce, alors que l'AMF a été chargée par le législateur de faire un rapport annuel sur leur respect ?".

La présidente du régulateur, Marie-Anne Barbat-Layani, a déclaré ce matin sur 'Radio Classique' que le chien de garde du marché prendrait le temps nécessaire pour examiner l'offre. L'AMF vérifiera si l'offre est valable, mais ce n'est pas son rôle de statuer sur le prix, a-t-elle précisé.

Hier, on apprenait que plusieurs fonds américains contestaient également l'offre de l'Etat, considérée comme trop basse.