EDF : le retrait obligatoire interviendra le 8 juin

(Boursier.com) — EDF sera retiré de la cote le 8 juin. L'AMF indique dans un avis que le retrait, au prix net de tout frais de 12 euros par action et 15,52 euros par " océanes " 2024, portera sur 91.454.896 actions représentant 2,19% du capital et 1,99% des droits de vote de la société et 35.400 " océanes " 2024, soit 44,09% des " océanes " 2024 en circulation. La suspension de la cotation des titres de la société est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.

L'Autorité des marchés financiers a fait savoir mardi qu'à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée de l'Etat portant sur les titres EDF, y compris l'offre réouverte du 4 au 17 mai inclus, l'Etat détient 3.908.590.275 actions EDF, représentant 97,69% du capital et au moins 98,04% des droits de vote, et 130.829.543 OCEANEs (soit 99,97% du nombre d'OCEANEs en circulation).