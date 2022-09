EDF : le nom du nouveau patron bientôt dévoilé

(Boursier.com) — EDF a son nouveau patron. Son nom n'a pas encore filtré mais le gouvernement français l'a choisi et sa nomination est "imminente". "Tout ça est une affaire de procédures (...) Nous avons la personne", a déclaré Bruno Le Maire sur 'France Inter' en réponse à une question sur le sujet. Le ministre de l'Economie et des Finances a également laissé entendre que les postes de président du conseil d'administration et de directeur général pourraient être séparés. "Nous avons toujours eu comme doctrine avec le président de la République de séparer le poste de président du poste de directeur général. Je ne vois pas pourquoi cela ne serait pas le cas pour EDF", a-t-il dit.

L'Etat a lancé début juillet le processus de succession de Jean-Bernard Lévy, dont le mandat devait initialement s'achever en mars 2023. Bruno Le Maire avait alors souhaité que la nouvelle direction soit opérationnelle dès la rentrée. Selon les informations des 'Echos', il a fallu plus de temps que prévu pour trouver un nouveau PDG en raison du manque de candidats pour le poste mais aussi parce que le gouvernement n'avait pas décidé de séparer ou non les rôles de DG et président.

Le gouvernement prévoit de renationaliser à 100% EDF, afin de lui permettre d'engager des chantiers "ambitieux", comme le renouvellement du parc nucléaire national, alors que l'Europe est confrontée à la flambée des prix de l'énergie et au risque de pénurie liée notamment à l'arrêt des livraisons de gaz naturel russe