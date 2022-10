EDF : le mouvement de grève retarde les travaux de maintenance de réacteurs nucléaires

(Boursier.com) — EDF continue à faire parler. Alors que l'Europe est confrontée à la plus grave crise énergétique de son histoire, un tiers des 18 centrales nucléaires de l'électricien national était touché vendredi soir par une grève portant sur des revendications salariales, a déclaré samedi une porte-parole du groupe, retardant les travaux de maintenance en cours sur certains de ses réacteurs.

"Six sites (ont été) impactés par des mouvements sociaux hier soir, 5 réacteurs ont fait l'objet de mises à jour sur leur date de redémarrage", a-t-elle indiqué à 'Reuters'. Cela entraîne un report de la date de redémarrage de cinq réacteurs actuellement en maintenance d'"un à plusieurs jours".

La production d'électricité issue du nucléaire représentait plus des deux tiers de la production totale d'électricité en France en 2021, selon les données du gestionnaire de réseau RTE. D'après des modèles réalisés par le comité social et économique central d'EDF, il devrait manquer en moyenne entre 5 et 15 gigawatts (GW) de capacité d'énergie en cas de pic de consommation cet hiver.