EDF : le démantèlement de la centrale nucléaire Hunterston B en Ecosse débutera plus tôt que prévu

Crédit photo © EDF Aldo Sperber

(Boursier.com) — EDF va commencer le démantèlement de sa centrale nucléaire Hunterston B en Ecosse au plus tard en janvier 2022. La centrale, qui a commencé à fonctionner en 1976, dispose de deux réacteurs, appelés 3 et 4, capables ensemble de produire suffisamment d'électricité pour alimenter environ 1,7 million de foyers. Elle a reçu l'autorisation réglementaire de fonctionner jusqu'en mars 2023, mais les deux réacteurs ont été mis hors service en 2018 après que des fissures aient été découvertes dans les briques de graphite qui forment le coeur du réacteur.

"Compte tenu de l'âge de la centrale et du désir d'apporter des éclaircissements à notre personnel et à nos partenaires commerciaux, EDF a décidé que Hunterston B entrera en phase de déchargement au plus tard le 7 janvier 2022", a déclaré EDF.