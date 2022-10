EDF : le Conseil d'administration recommande d'apporter à l'offre de l'Etat

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'EDF SA s'est réuni le 27 octobre afin de rendre son avis motivé sur le projet d'offre publique d'achat simplifiée initiée par l'Etat français, visant les actions de la société et les obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes à échéance 2024 émises par la société (OCEANE) que l'Etat ne détient pas.

Le prix de l'offre est formulé à 12 euros par action EDF ; et 15,52 euros par OCEANE sur la base d'une date d'ouverture de l'offre au 10 novembre 2022.

Ayant pris connaissance notamment des travaux et de la recommandation du comité ad hoc constitué par le Conseil d'administration de la société le 19 juillet, des conclusions du cabinet Finexsi, désigné en qualité d'expert indépendant le 27 juillet, dont le rapport conclut que les termes de l'Offre sont équitables pour les actionnaires et porteurs d'OCEANEs EDF et au vu de l'ensemble de ses travaux et des analyses qu'il a supervisées, le Conseil d'administration d'EDF a rendu, à la majorité des membres ayant pris part au vote (les administrateurs nommés sur proposition de l'Etat et l'administrateur représentant de l'Etat n'ayant pas pris part au vote), un avis motivé favorable sur l'offre.

Il a considéré l'offre est conforme aux intérêts d'EDF, de ses actionnaires et porteurs d'OCEANEs et de ses salariés.

Le Conseil d'administration recommande ainsi aux actionnaires et porteurs d'OCEANEs EDF d'apporter leurs titres à l'offre.

L'offre, le projet de note d'information et le projet de note en réponse restent soumis à l'examen de l'AMF qui appréciera leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables.