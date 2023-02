EDF : le concert formé par l'Etat et EPIC Bpifrance détient plus de 93% des DDV

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 7 février à l'AMF, le concert composé de l'Etat français et de l'EPIC Bpifrance a déclaré avoir franchi de concert en hausse, le 3 février 2023, le seuil de 90% du capital de la société Electricité de France. Le concert détient 3.502.146.599 Electricité de France représentant 6.096.107.182 droits de vote, soit 90,08% du capital et 93,12% des droits de vote de la société.

L'Etat français détient 81,32% du capital et 82,9% des droits de vote, alors qu'EPIC Bpifrance pointe à 8,76% du capital et 10,22% des DDV. Le concert détient 90,08% du capital et 93,12% des DDV.

Au titre du règlement général des marchés, l'Etat français a précisé détenir, au 3 février 2023, 215.288.810 'Océanes' EDF à échéance le 14 septembre 2024 et pouvant donner droit à 277.507.276 actions Electricité de France sur la base du ratio d'ajustement de 1,2890 action pour 1 "océane".

Ce franchissement de seuil résulte de l'acquisition de titres Electricité de France par l'Etat français dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée visant les titres Electricité de France.

Rappelons que l'offre a été formulée à 12 euros par actions. L'Etat ayant franchi, le 19 janvier, le seuil de 90% du capital et des droits de vote théoriques de la société EDF, il sera en mesure de procéder à la mise en oeuvre du retrait obligatoire sur les actions EDF dès lors qu'il convertira les OCEANEs EDF détenues.