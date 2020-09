EDF : lance une grosse émission d'obligations vertes convertibles

Crédit photo © EDF Bruno Conty

(Boursier.com) — EDF annonce le lancement d'une émission inaugurale majeure d'obligations vertes senior non garanties à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes de la Société (OCEANEs Vertes) à échéance 2024 par voie de placement uniquement auprès d'investisseurs qualifiés pour un montant nominal maximum d'environ 2,4 milliards d'euros.

Aucun intérêt ne sera versé au titre des Obligations. Celles-ci seront émises à un prix d'émission compris entre 105,75% et 108,00% de leur valeur nominale, soit un rendement annuel brut compris entre -1,91% et -1,39%. La valeur nominale des Obligations fera ressortir une prime de conversion comprise entre 30% et 35% par rapport au cours de référence de l'action de la Société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Les modalités définitives des Obligations seront annoncées plus tard dans la journée et le règlement-livraison des Obligations est prévu le 14 septembre 2020.

À moins qu'elles n'aient été précédemment converties, échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, les Obligations seront remboursées au pair le 14 septembre 2024 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré). Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la Société, sous certaines conditions.

L'État français, représenté par l'Agence des Participations de l'État (APE), qui détient actuellement, de concert avec l'EPIC Bpifrance, 83,6% du capital de la Société, a indiqué son intention de placer un ordre de souscription dans le cadre de l'Émission pour un montant nominal maximum de 960 millions d'euros, représentant environ 40 % de l'Émission, à un prix égal au prix final qui résultera du processus de construction du livre d'ordres. La Société n'a pas connaissance des intentions de souscription de ses autres principaux actionnaires dans le cadre de l'Émission.

Au coeur de sa stratégie Cap 2030, EDF s'est fixé en 2015 l'objectif de doubler sa capacité nette installée de production d'énergies renouvelables pour la porter à plus de 50GW en 2030. Avec cette Émission, qui constitue la première émission d'obligations convertibles par EDF et la première émission d'obligations vertes convertibles de taille dite " jumbo " jamais lancée, la Société réaffirme ses ambitions dans le secteur des énergies renouvelables et sa volonté de " construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants ", conformément à sa raison d'être.

Un montant égal au produit net de l'Émission sera affecté, directement ou indirectement, au financement et/ou au refinancement, en totalité ou en partie, de projets éligibles (Eligible Projects) nouveaux ou existants, tels que définis dans le Green Bond Framework d'EDF. Les projets éligibles existants qui pourront être refinancés par l'intermédiaire de cette Émission, avec une période rétrospective maximale de trois ans précédant l'année d'Émission des Obligations, représentent environ 1,5 milliard d'euros, conformément au Green Bond Framework d'EDF.