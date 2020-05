EDF lance Check

(Boursier.com) — EDF lance aujourd'hui "CHECK", une application Web gratuite qui simplifie le déménagement avec sa boîte à outils personnalisable et qui donne accès à des bons plans auprès de partenaires.

"Le déménagement est un moment charnière dans la vie. Entre le changement d'environnement et le stress lié à son organisation, c'est une période qui peut vite devenir compliquée. Aussi, EDF prend une initiative nouvelle et utile pour apporter de la sérénité aux clients particuliers. La période de confinement a en effet entraîné le report de nombreux projets de déménagement ou les a rendus plus difficiles" commente le groupe. Avec "Check", EDF accompagne les Français dans ces moments de vie importants pour les aider à planifier leurs démarches à chaque étape et à faire des économies.