EDF : la situation ne s'arrange pas pour le parc nucléaire français

(Boursier.com) — Une mauvaise nouvelle de plus pour EDF, mais aussi pour le consommateur. Des problèmes de corrosion provoquant des microfissures sur des tuyauteries de systèmes de sécurité ont conduit le groupe à arrêter ou prolonger l'arrêt de 12 réacteurs nucléaires sur les 56 que compte le parc français, pour procéder à des examens approfondis et des réparations. En conséquence, EDF a décidé de reporter la remise en service de quatre de ses réacteurs nucléaires à la mi-novembre au plus tôt, ce qui réduira de 5,2 gigawatts (GW) ses capacités de production, déjà historiquement basses, pendant plusieurs semaines supplémentaires.

Le réacteur no1 de la centrale de Penly (Seine-Maritime), d'une capacité de 1,3 GW, devrait être arrêté du 2 octobre prochain au 23 janvier 2023, a précisé EDF, alors que le redémarrage était initialement prévu le 25 décembre. Des retards allant jusqu'à deux mois sont également prévus sur trois réacteurs de la centrale de Cattenom (Moselle): le redémarrage du réacteur no1 est désormais prévu le 1er novembre au lieu du 14 septembre, celui du réacteur no3 le 11 décembre au lieu du 8 octobre et celui du no4 le 14 novembre au lieu du 10 octobre.

Ces problèmes de corrosion et le retard pris par le programme de maintenance d'EDF ont fait chuter la disponibilité du parc nucléaire français à son plus bas niveau depuis 30 ans, aggravant les tensions sur le marché européen de l'énergie, mis à rude épreuve par les retombées de la guerre en Ukraine.