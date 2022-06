EDF : la réorganisation rendue compliquée par la nouvelle donne politique

(Boursier.com) — Le projet de réorganisation d'EDF, sur les rails depuis des années, a été rendu encore plus complexe par la perte, dimanche, de la majorité absolue du parti d'Emmanuel Macron et de ses alliés à l'Assemblée nationale.

Selon des sources proches du dossier citées lundi par 'Reuters', le processus de réorganisation implique en effet un certain nombre de modifications législatives, qui sont loin de faire l'unanimité parmi les partis politiques, ce qui risque de freiner la marche des réformes voulues par le chef de l'Etat.

Scénario "pas idéal"

"Il est compliqué de mesurer les conséquences [des législatives sur la réforme d'EDF], c'est un peu tôt et le gouvernement n'a jamais donné les détails de son nouveau projet. Mais ça ne semble pas idéal", a déclaré lundi à Reuters une source proche de la direction du groupe.

A la Bourse de Paris, l'action EDF a reculé lundi de 0,8% à 7,95 euros, témoignant d'une certaine défiance, alors que le CAC 40 a au contraire fini en hausse de 0,64%, sans réaction adverse face aux perspectives politiques incertaines de la France avec une assemblée sans majorité absolue.

L'été dernier, le gouvernement avait mis en suspens un précédent plan de réorganisation d'EDF, baptisé "Hercule", en raison de désaccords persistants avec Bruxelles et les syndicats. Le nouveau projet, qui doit donner de nouveaux moyens à EDF, consiste à loger dans une structure publique son parc nucléaire - dont la régulation actuelle ne couvre pas les coûts et contraint le groupe à s'endetter - tandis que ses activités dans les énergies renouvelables et la distribution d'électricité formeraient une entité ouverte à des investisseurs privés.

"Toutes les options sont sur la table"

Emmanuel Macron espérait relancer la réorganisation d'EDF après sa réélection au mois d'avril, dans un contexte de guerre en Ukraine qui menace la sécurité d'approvisionnement en énergie de l'Europe et fait bondir les prix. Le président a en outre lancé en février le vaste chantier du renouvellement du parc nucléaire français en annonçant la construction de six nouveaux réacteurs de nouvelle génération (EPR2), avec la possibilité de huit réacteurs additionnels.

L'un des enjeux majeurs des prochaines semaines résidera dans la capacité d'Emmanuel Macron à conclure un accord de coalition avec Les Républicains - qui ont pour l'instant rejeté cette hypothèse -, faute de quoi des négociations devront être engagées sur chaque projet de loi.

La semaine dernière, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a indiqué sur 'BFM TV' que "toutes les options sont sur la table" s'agissant de l'avenir d'EDF, alors qu'il était interrogé sur une possible nationalisation de l'électricien.

Contrôlé à près de 84% par l'Etat français, EDF est confronté à d'importants besoins financiers pour investir alors que le groupe est déjà fortement endetté. EDF a procédé en mars à une augmentation de capital de 3,1 milliards d'euros, à laquelle l'Etat a souscrit à hauteur de 2,7 MdsE, et compte céder pour 3 milliards d'euros d'actifs d'ici à 2024, alors qu'il cherche à consolider ses finances.

Un vote du Parlement nécessaire sur des points clés de la réforme

EDF subit par ailleurs l'indisponibilité d'environ la moitié de son parc nucléaire historique et la décision du gouvernement de l'obliger à céder davantage de nucléaire à bas prix à ses concurrents pour limiter la hausse des tarifs de l'électricité.

La renationalisation complète du groupe ne nécessiterait pas de passer par le Parlement, mais il ne s'agirait que d'une première étape. "Le projet de réorganisation s'annonce bien plus difficile à faire passer car un certain nombre de sujets devraient impliquer un vote du Parlement", estime une source au fait des scénarios de réorganisation d'EDF, citant notamment la révision de la régulation censée garantir les prix de vente du nucléaire.

Un porte-parole d'EDF a insisté lundi sur "la nécessité d'avoir une réforme pour (le groupe), rapidement". Il a également souligné à 'Reuters' qu'il s'agirait d'un processus global incluant la mise en place d'une nouvelle régulation et d'une nouvelle organisation de l'entreprise pour continuer à l'inscrire dans le cadre du marché européen de l'électricité et lui permettre de jouer pleinement son rôle dans la transition énergétique.

Calendrier et processus "incertains", souligne JP Morgan

"Le risque réel est de voir toutes les propositions du président Macron retoquées par les oppositions (...) et de laisser EDF dans une forme de statu quo, ce qui nous inquiète", a indiqué Sébastien Michel, secrétaire fédéral de la FCE CFDT chargé de la politique énergétique et de la transition écologique.

De leur côté, des analystes financiers de JP Morgan ont indiqué lundi s'attendre à ce qu'Emmanuel Macron réalise la renationalisation complète d'EDF et à ce que l'exécutif fixe un prix garanti pour l'ensemble de la production nucléaire français, bien qu'un feu vert de la Commission européenne soit nécessaire sur ce point.

Dans tous les cas, le calendrier et le déroulement du processus "sont incertains à ce stade", ont-ils cependant ajouté dans une note à leurs clients.