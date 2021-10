EDF : la belle série se poursuit

(Boursier.com) — Et de trois pour EDF. Le titre de l'électricien national s'adjuge encore plus de 3% à 12,2 euros en matinée, portant ses gains sur trois séances à plus de 12%. Si le groupe continue à être porté par un environnement favorable avec l'envolée des prix de l'énergie et les dernières annonces du gouvernement, il bénéficie aussi d'un coup de pouce de Morgan Stanley qui estime que le titre est "trop bon marché pour être ignoré". La banque américaine prévoit une forte hausse de l'action d'ici à la fin de l'année compte tenu des nouvelles rassurantes sur les intentions du gouvernement et de la visibilité accrue sur les résultats 2022. Les révisions potentielles de bénéfices sont "trop significatives pour être ignorées" alors que les actions se négocient désormais à 5 fois les bénéfices estimés 2023 avec un rendement de dividende de 10%. Toujours à 'surpondérer' sur le dossier, MS porte son objectif de 17 à 19 euros.