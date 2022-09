EDF : l'impact de la baisse de la production nucléaire sur l'Ebitda estimé à 29 MdsE en 2022

(Boursier.com) — EDF confirme son objectif de production nucléaire pour 2023 en France entre 300 et 330 TWh. Comme indiqué hier, la production nucléaire pour 2024 est attendue entre 315 et 345 TWh. Mais l'information principale fournie par l'électricien ce matin est que l'impact de la baisse de la production nucléaire sur son EBITDA 2022 par rapport à 2021 est désormais estimé à environ 29 milliards d'euros, contre 24 MdsE auparavant. Une prévision qui se base sur la production nucléaire française estimée pour 2022, dans le bas de la fourchette 280-300 TWh, et des prix à terme 2022 au 13 septembre.

Par ailleurs, suite à l'annonce du le gouvernement sur un plafonnement de la hausse des tarifs réglementés de l'électricité à +15 % pour 2023, les objectifs du Groupe pour l'an prochain feront l'objet d'une révision une fois les modalités réglementaires pour 2023 définies.

Des problèmes de corrosion et le retard pris par le programme de maintenance d'EDF ont fait chuter la disponibilité du parc nucléaire français à son plus bas niveau depuis 30 ans, aggravant les tensions sur le marché européen de l'énergie, mis à rude épreuve par les retombées de la guerre en Ukraine.