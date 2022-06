EDF : l'Etat français détient 75% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 24 mai à l'AMF, complété notamment par un courrier reçu le 8 juin, l'EPIC Bpifrance a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi individuellement en baisse, le 7 avril, par suite d'une augmentation de capital de la société Electricité de France (EDF), le seuil de 10% du capital de la société Electricité de France.

Il détient individuellement, à cette date, 328.349.361 actions Electricité de France représentant autant de droits de vote, soit 8,79% du capital et 5,46% des droits de vote de la société. L'Etat Français détient à cette date 75,09% du capital et 83,3% des droits de vote.

A cette occasion, le concert composé de l'EPIC Bpifrance et de l'Etat n'a franchi aucun seuil. Le concert détenait, au 7 avril, 3.134.481.623 actions Electricité de France représentant 5.339.985.212 droits de vote, soit 83,88% du capital et 88,79% des droits de vote d'EDF.

En outre, l'EPIC Bpifrance a déclaré avoir franchi en hausse, le 20 avril, par suite d'une attribution de droits de vote double, le seuil de 10% des droits de vote de la société Electricité de France. Il détient individuellement, à cette date, 328.349.361 actions Electricité de France représentant 656.698.722 droits de vote, soit 8,79% du capital et 10,35% des droits de vote de la société. Le concert composé de l'EPIC Bpifrance et de l'Etat n'a franchi aucun seuil et détenait, au 20 avril, 83,88% du capital et 89,37% des droits de vote de la société.