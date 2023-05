EDF : l'Etat détient à la clôture de l'offre 97,69% du capital et au moins 98,04% des droits de vote

(Boursier.com) — A la suite de la publication par l'Autorité des marchés financiers le 23 mai des résultats définitifs de l'offre publique d'achat simplifiée de l'Etat portant sur les titres EDF, y compris l'offre réouverte du 4 au 17 mai 2023 inclus, l'Etat détient, à la clôture de l'offre, 3.908.590.275 actions EDF, représentant 97,69% du capital et au moins 98,04% des droits de vote, et 130.829.543 OCEANEs (soit 99,97% du nombre d'OCEANEs en circulation).

Ce résultat rend possible la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire sur les actions et les OCEANEs EDF.

Conformément aux intentions énoncées dans le cadre de cette offre publique, et puisque les conditions le permettant sont désormais remplies, l'Etat a adressé ce jour à l'AMF une demande de mise en oeuvre du retrait obligatoire afin de se voir transférer l'ensemble des actions et OCEANEs EDF non apportées à l'offre, et ce aux mêmes prix que ceux de l'offre (à savoir 12 euros par action et 15,52 euros par OCEANE EDF).