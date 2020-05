EDF : l'ensemble des résolutions a été adopté par l'AG

EDF : l'ensemble des résolutions a été adopté par l'AG









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'assemblée générale des actionnaires 2020 d'EDF, qui s'est tenue jeudi au siège social du groupe sous la présidence de Jean-Bernard Lévy avec un quorum de 91,96% des actionnaires représentés, a approuvé l'ensemble des résolutions soumises à son vote. En raison de l'épidémie de Covid-19 et des mesures sanitaires décidées par le gouvernement, l'assemblée s'est tenue hors la présence des actionnaires et a été retransmise en audio en direct. Les actionnaires ont eu la possibilité au cours de l'Assemblée de poser des questions auxquelles il a été répondu en séance.

Conformément à ce qui a été proposé par le Conseil d'administration, pour répondre aux impératifs de solidarité et de responsabilité vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise que demande le contexte de crise actuel, l'assemblée générale a décidé qu'aucun dividende au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2019 autre que l'acompte sur dividende 2019 d'un montant de 0,15 euros ne serait versé et a également décidé de ne pas appliquer de majoration au titre de l'acompte sur dividende 2019.

Par ailleurs, l'assemblée générale a adopté la raison d'être de la société, à savoir "Construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants."

Enfin, l'assemblée générale a renouvelé le mandat d'administratrice de Claire Pedini et ratifié les cooptations de Véronique Bédague-Hamilius et de François Delattre. Le Conseil d'administration d'EDF compte huit femmes, dont deux parmi les administrateurs élus par les salariés, soit une proportion de femmes de 50% par rapport aux membres du Conseil comptabilisés pour établir ce pourcentage (hors administrateurs représentant les salariés) et de 44,44% sur l'ensemble du Conseil.

Le détail complet des votes, les présentations ainsi que la retransmission audio de l'intégralité de l'Assemblée générale mixte sont disponibles sur le site internet d'EDF à l'adresse suivante : www.edf.fr/ag.