EDF : installation de la première éolienne en mer de France, au large de Saint-Nazaire

(Boursier.com) — EDF Renouvelables, EIH Sàrl (détenue par Enbridge Inc. et CPP Investments), partenaires à parts égales du projet éolien en mer de Saint-Nazaire, et le fournisseur des turbines éoliennes GE Renewable Energy annoncent l'installation de la première éolienne en mer de France. Elle est posée en mer de Saint-Nazaire, à 12 km au large de la presqu'île de Guérande, en Loire-Atlantique.

Lancé en 2019, le chantier du parc éolien en mer de Saint-Nazaire franchit ainsi une nouvelle étape clé.

Les opérations se déroulent conformément au calendrier prévu, la mise en service complète du parc devant intervenir à la fin de cette année 2022. Le parc éolien en mer de Saint-Nazaire, d'une capacité totale de 480 MW, devrait alors commencer à produire l'équivalent de 20% de la consommation électrique annuelle totale du département de Loire-Atlantique. Il participera à l'atteinte de l'objectif français de 33% d'énergies renouvelables d'ici 2030, et de neutralité carbone d'ici 2050.