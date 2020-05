EDF : impact limité de la crise sanitaire au 1er trimestre

(Boursier.com) — EDF publie un chiffre d'affaires groupe de 20,7 milliards d'euros au premier trimestre, en décroissance organique de 1%. Il fait état d'une position de liquidité solide de 28,8 milliards d'euros à fin mars 2020, renforcée par des lignes de crédits bancaires non tirées de 10,3 milliards d'euros et un taux de couverture des provisions nucléaires par les actifs dédiés résilient (99,5% au 30 avril 2020) avec la flexibilité réglementaire pour restaurer, si nécessaire, sur 3 ans la cible de 100%.

Le groupe évoque une révision de la prévision de production nucléaire à environ 300 TWh en 2020 et entre 330 et 360 TWh en 2021 et en 2022, et fait état du retrait de l'ensemble des objectifs financiers pour 2020 et 2021, ainsi que du ralentissement des projets en construction depuis la mi-mars (y compris Flamanville 3 et HPC).

Le chiffre d'affaires est "globalement stable par rapport au premier trimestre 2019", constate le groupe. Il est soutenu par de meilleures conditions de prix de l'électricité en France et au Royaume-Uni, alors que l'évolution du prix du gaz affecte le chiffre d'affaires du groupe, dont principalement d'Edison en Italie et de Dalkia mais aussi des activités gazières d'EDF SA pour un montant estimé à - 680 millions d'euros (dont l'impact est limité en EBITDA). La production renouvelable a bénéficié de bonnes conditions de vent. La crise sanitaire a un impact négatif limité à fin mars 2020 estimé à -247 millions d'euros en lien notamment avec une baisse de la demande en électricité, en gaz et sur les services.