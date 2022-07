EDF : gros sursaut, nationalisation en vue

(Boursier.com) — En nette baisse, EDF s'est brusquement retourné (+4,4% à 8,2 euros) après que Elisabeth Borne eut confirmé que le producteur d'électricité allait être nationalisé afin de l'aider à surmonter la pire crise énergétique en Europe depuis une génération. "L'urgence climatique nécessite des décisions fortes et radicales. Nous devons avoir le plein contrôle de la production et de notre avenir énergétique. Nous devons assurer notre souveraineté face aux conséquences de la guerre et aux défis colossaux à venir ", a déclaré la Première ministre lors de son discours de politique générale devant le parlement. "C'est pourquoi je confirme aujourd'hui l'intention de l'Etat de détenir 100% du capital d'EDF". La ministre n'a pas fourni de détails précis sur la nationalisation d'EDF, déjà détenu à 84% par l'État.