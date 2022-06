EDF grimpe, dopé par les espoirs de nationalisation

(Boursier.com) — EDF bondit de 4,4% à 8,46 euros environ ce matin, soutenu par le retour des espoirs de nationalisation. Selon Les Échos, la réforme d'EDF demeure donc prioritaire pour le gouvernement et bénéficierait d'un "nouveau souffle", grâce au contexte de crise énergétique. Pour éviter de s'attirer les foudres des syndicats ou de l'opposition, le président Emmanuel Macron aurait mis en avant un projet de nationalisation fédérateur. Plusieurs fois reportée durant le précédent quinquennat, la réforme d'EDF semblerait donc aujourd'hui "inévitable", et le retour d'EDF à 100% dans les mains de l'Etat figurerait parmi les chantiers prioritaires du nouveau gouvernement attendus après les élections législatives, aux côtés de la lutte contre l'inflation et de la réforme des retraites. "On serait gagnant à le faire le plus rapidement possible", a indiqué une source au sein des pouvoirs publics, citée par Les Échos.

L'article note que le PDG Jean-Bernard Lévy rencontrera bientôt les syndicats de l'entreprise pour discuter des perspectives d'EDF, et que le sujet de la nationalisation sera très probablement abordé lors de la réunion. EDF est déjà détenu à 84% par l'État.