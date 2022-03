EDF flambe sur de nouvelles rumeurs de sortie de la cote

(Boursier.com) — EDF accélère et prend désormais 4,6% à 8,67 euros, alors que selon l'agence Bloomberg, l'Etat français étudierait de nouveau le scénario d'une nationalisation. Le gouvernement français envisagerait ainsi de relancer un plan ambitieux de nationalisation d'Électricité de France et de réorganiser ses activités en se concentrant sur la production nucléaire, ont déclaré à Bloomberg des personnes connaissant le dossier.

Le chaos sur le marché de l'énergie exacerbé par l'invasion russe en Ukraine donnerait un nouvel élan à la volonté de la France de restructurer son plus grand fournisseur d'électricité, relate Bloomberg. Les responsables auraient eu des discussions préliminaires avec des conseillers potentiels sur l'idée d'un rachat des actionnaires minoritaires d'EDF et d'un retrait de la cote, ont affirmé encore les sources de Bloomberg.

Le gouvernement, déjà le plus gros actionnaire d'EDF avec une participation de 84%, souhaiterait conserver la propriété des activités domestiques de l'entreprise et pourrait revoir ses opérations internationales. Si les responsables décident de procéder, tout plan ne progressera qu'après les élections françaises, en supposant que le président Emmanuel Macron reste au pouvoir, ont déclaré les sources de l'agence.

EDF pourrait céder des participations dans certaines activités à l'étranger, y compris ses actifs renouvelables dans de nombreuses zones géographiques, selon les sources, qui ont demandé à ne pas être identifiées. Cela permettrait de lever des fonds pour financer les principales opérations nucléaires et hydroélectriques de l'entreprise en France. EDF pourrait également attirer des investisseurs dans ses activités éoliennes et solaires pour aider à financer des projets verts, comme il l'a fait récemment en Italie...

Les délibérations en sont à un stade préliminaire et il n'y a aucune certitude que le gouvernement décidera d'aller de l'avant, prévient toutefois Bloomberg. Un porte-parole du ministère français des Finances, cité par l'agence, a déclaré que les informations étaient "fausses" et que le gouvernement ne travaillait pas sur un tel projet.

EDF a annoncé en février son intention de lever 2,5 milliards d'euros par le biais d'une émission de droits dès que possible et de vendre pour 3 milliards d'euros d'actifs d'ici 2024, alors qu'il cherche à consolider ses finances. Les agences de notation ont dégradé le dossier le mois dernier et ont mis en garde contre de nouvelles rétrogradations potentielles, alors que la dette financière nette du groupe s'affiche pesante à 43 milliards d'euros à la fin de l'année 2021, sans perspective pour l'heure d'amélioration radicale.