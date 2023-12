EDF et Nuward démarrent la 2e phase de la 'Joint Early Review' du design de Nuward SMR

(Boursier.com) — En juin 2022, EDF annonçait que son petit réacteur modulaire allait faire l'objet d'une pré-évaluation européenne menée par l'Autorité de sûreté nucléaire française (ASN), en collaboration avec les autorités de sûreté tchèque (SUJB) et finlandaise (STUK) ainsi que deux de leurs appuis techniques (IRSN pour la France et SURO pour la République tchèque). Ces discussions précoces, menées en avance et en dehors de tout processus de licensing formel, ont permis à Nuward de recevoir des premiers retours anticipés, bénéfiques aux études d'Avant-Projet Détaillé (Basic Design), et d'anticiper les défis associés aux processus de certification internationaux.

EDF, Nuward et un collectif élargi d'autorités de sûreté européennes ont lancé la 2e phase de la Joint Early Review (JER) en décembre cette année. Initialement au nombre de 3, les autorités de sûreté ont été rejointes par les régulateurs suédois (SSM), polonais (PAA) et néerlandais (ANVS). L'objectif de cette nouvelle phase est de poursuivre et d'approfondir les échanges anticipés avec les autorités de sûreté de pays stratégiques pour le développement de Nuward SMR en Europe, et d'identifier les facteurs clés et les conditions à réunir pour que Nuward SMR puisse répondre aux attentes en matière de licensing dans ces pays.

La Joint Early Review inclura de nouveaux sujets techniques avec un processus similaire à la première phase, ainsi que des échanges complémentaires sur la manière dont Nuward prévoit de prendre en compte le retour de la JER dans son design. De plus, ces échanges permettront aux participants de renforcer leur collaboration et d'améliorer leurs connaissances respectives des pratiques réglementaires des autres régulateurs.

En parallèle, Nuward a transmis le dossier d'Options de Sûreté de Nuward SMR à l'Autorité de sûreté nucléaire française (ASN) en juillet 2023 : une étape essentielle à la préparation du processus de licensing de la première centrale NUWARD SMR, en France.