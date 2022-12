EDF et Fortum : des ambitions dans le nucléaire en Finlande et en Suède

(Boursier.com) — EDF et Fortum signent un accord de coopération visant à explorer conjointement les opportunités de développement de SMR (Small Modular Reactors) et de grands réacteurs nucléaires en Finlande et en Suède.

A l'occasion de la 2e réunion du Comité Consultatif International de Nuward qui se tient ce 8 décembre à Lyon (France), EDF et Fortum annoncent la signature d'un accord de coopération marquant l'intention des deux partenaires d'étudier les opportunités de coopération autour du développement de nouvelles centrales nucléaires en Finlande et en Suède, sur la base d'EPR et de petits réacteurs modulaires (SMR Nuward).

Fortum, groupe énergétique majeur à l'international dont le siège se situe en Finlande, a engagé une étude de faisabilité sur 2 ans pour explorer les prérequis à la construction de nouvelles capacités nucléaires en Finlande et en Suède, avec des réacteurs conventionnels et des petits réacteurs nucléaires modulaires (SMR).