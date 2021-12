EDF : encore bien rouge

(Boursier.com) — Quatrième séance dans le rouge pour EDF qui abandonne 2,6% à 12,1 euros en ce début de semaine. L'électricien national est délaissé depuis que l'on a appris que le gouvernement envisageait de prendre des mesures supplémentaires pour empêcher les prix de l'électricité de trop augmenter dans un contexte de flambée des coûts énergétiques.

Ce matin, Bruno Le Maire a affirmé sur 'RMC' que la France pourrait ordonner à l'entreprise publique de vendre 150 térawattheures d'électricité à ses concurrents au prix réduit de 42 euros par mégawattheure, soit 50% de plus que le plafond actuel, si la réduction des taxes sur la consommation d'électricité ne suffisait pas à plafonner la hausse des prix à 4%.

Le gouvernement a déjà gelé les prix réglementés du gaz et a déclaré que l'électricité résidentielle n'augmenterait pas de plus de 4% en février, alors que l'explosion des coûts de gros pourraient nécessiter une hausse de plus de 20%.