EDF : EBITDA semestriel en forte hausse

(Boursier.com) — EDF publie un EBITDA semestriel en forte hausse et une stabilisation de la dette financière nette avec un retour progressif à une meilleure disponibilité du parc nucléaire et une bonne performance opérationnelle globale. Le Chiffre d'affaires est de 75,5 MdsE, soit +14,4% en organique vs le 1er semestre 2022. L'EBITDA ressort à 16,1 MdsE, soit x6 en organique vs 1er semestre 2022. Le Résultat net part du Groupe s'inscrit à 5,8 MdsE. L'Endettement financier net est de 64,8 MdsE vs 64,5 MdsE à fin 2022.

La forte progression des résultats du groupe s'explique par une bonne performance opérationnelle dans un contexte de prix favorable et après une année 2022 marquée par une régulation exceptionnelle sans équivalent en 2023.