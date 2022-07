EDF : Désignation d'un expert indépendant

(Boursier.com) — A la suite de l'annonce par l'Etat, le 19 juillet 2022, de son intention de déposer, sous réserve de la promulgation d'une loi de finances rectificative pour 2022 (actuellement en cours d'examen devant le Parlement) portant les crédits budgétaires nécessaires à l'Offre, un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les titres de capital d'EDF S.A., le Conseil d'administration de la société a constitué le 19 juillet 2022 un comité ad hoc conformément à l'article 261-1-III du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Conformément aux articles 261-1-I 1o et 5o et 261-1-II du règlement général de l'AMF, le Conseil d'administration de la Société a désigné, par délibération du 27 juillet 2022 et sur proposition du comité ad hoc, le cabinet Finexsi, représenté par Messieurs Olivier Péronnet et Olivier Courau, en qualité d'expert indépendant afin d'établir un rapport sur les conditions financières de l'Offre suivie, le cas échéant, d'un retrait obligatoire, dans les conditions visées par l'instruction AMF no2006-08 et la recommandation AMF no2006-15.

Le Conseil d'administration émettra un avis motivé sur le projet d'Offre après avoir pris connaissance du rapport de l'expert indépendant et de la recommandation du comité ad hoc.

Le rapport de l'expert indépendant et l'avis motivé du Conseil d'administration de la société figureront dans le projet de note en réponse de la société.