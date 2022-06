EDF : des partenariats de soutien au programme électronucléaire polonais

(Boursier.com) — Déterminée à être sélectionnée comme partenaire stratégique pour la mise en oeuvre du programme d'énergie nucléaire polonais, EDF a signé 5 nouveaux accords de coopération avec des entreprises polonaises à l'occasion de sa 5e journée de l'industrie nucléaire franco-polonaise, à Oltarzew, en Pologne.

L'événement a été organisé sous le haut patronage de l'ambassadeur de France en Pologne, Frédéric Billet, en coopération avec IGEOS et le GIFEN et en présence de représentants du ministère polonais du Climat et de l'Environnement, dans l'objectif de promouvoir la coopération entre les entreprises polonaises et françaises et soutenir l'offre préliminaire d'EDF de construire quatre à six EPR en Pologne. Avec la participation de 200 personnes issues de plus de 90 entreprises, cet événement a rencontré un vif succès, permettant de nombreuses rencontres entre professionnels afin de développer et accélérer la coopération dans les domaines de la conception, la construction et l'exploitation de centrales nucléaires de technologie EPR en Pologne et potentiellement dans le monde entier.

A cette occasion, EDF a conclu de nouveaux accords de coopération avec 5 entreprises polonaises -Polimex Mostostal, Sefako, Tele-fonika Kable, Uniserv et ZRE Katowice- confirmant ainsi leur pré-qualification pour de potentiels programmes d'EPR.

Des accords de coopération ont également été passés entre Bouygues Travaux Publics et Budimex S.A. et entre IGEOS et GIFEN. Ces accords s'inscrivent dans la continuité de 5 accords de coopération signés en décembre dernier en France avec Zarmen, Rafako, Dominion, Egis Polska et EPG.

Vakisasai Ramany, vice-président d'EDF, en charge du Développement de Nouveaux Projets Nucléaires indique : "EDF est résolue à s'associer à la chaîne d'approvisionnement polonaise pour assurer la réussite des projets d'EPR en Pologne et en Europe. L'ambition d'EDF en Pologne est très claire : nous voulons proposer une offre intégrée, basée sur la technologie européenne et la chaîne d'approvisionnement européenne, afin de contribuer à l'indépendance énergétique, la sécurité d'approvisionnement et la transition énergétique". Thierry Deschaux ajoute : "Nous consolidons notre stratégie de localisation en Pologne, avec 66 entreprises polonaises déjà qualifiées, et sommes persuadés que nous franchirons la barre des 100 d'ici à la fin de l'année". Le directeur général du bureau de représentation d'EDF en Pologne, conclut : "La coopération entre les entreprises polonaises et Françaises pour les projets EPR en Pologne a été construite au fil des ans par EDF. Ces collaborations vont permettre un changement significatif et une augmentation des capacités de l'industrie polonaise. Avec 66 entreprises polonaises déjà pré-qualifiées, nous consolidons notre stratégie d'ancrage local et nous sommes persuadés que nous franchirons la barre des 100 entreprises d'ici la fin de l'année".

EDF a présenté le 13 octobre 2021 une offre préliminaire non-engageante pour un contrat de fourniture des études d'ingénierie, des équipements et pour la construction de quatre à six réacteurs EPR en Pologne, représentant respectivement une puissance installée totale de 6,6 à 9,9 GW répartie sur 2 à 3 sites. Cette offre préliminaire couvre tous les paramètres clés d'un tel programme comme la configuration technique des futures centrales, le schéma industriel envisagé, la stratégie de développement de la chaîne d'approvisionnement locale, l'estimation du coût du programme et le calendrier de réalisation associé.