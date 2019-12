EDF : des feuilles de palmiers pour un projet de biomasse en Côte d'Ivoire

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — EDF, Meridiam et Biokala, à travers leur société de projet commune Biovea Energie, ont signé avec le gouvernement de Côte d'Ivoire un contrat de concession pour la conception, le financement, la construction et l'exploitation pendant 25 ans d'une centrale biomasse de 46 MW. Les travaux doivent débuter mi-2020 et la mise en service de la centrale mi-2023.

Située dans la commune d'Aboisso, à 100 km à l'Est d'Abidjan, cette installation sera la plus grande centrale d'Afrique de l'Ouest alimentée à partir de déchets agricoles et répondra aux besoins en électricité de l'équivalent de 1,7 millions de personnes par an. Le combustible biomasse proviendra des résidus de feuilles de palmiers issues de la culture locale.

EDF, Meridiam et SIFCA détiennent respectivement 40%, 36% et 24% de BIOVEA Energie.

Le coût total du projet représente un investissement d'environ 200 ME. Le financement sera assuré par les membres du consortium et par des partenaires financiers dont l'Agence Française de Développement via sa filiale Proparco et Emerging Africa Infrastructure Fund.