EDF dépose devant le Tribunal administratif de Paris un recours visant à obtenir auprès de l'Etat une indemnisation pour préjudice

(Boursier.com) — En marge de sa publication d'activité à 9 mois, EDF effectue un point sur les recours relatifs à l'attribution de 20 TWh d'électricité supplémentaires pour 2022.

Dans le prolongement de ses communiqués antérieurs, EDF annonce déposer ce 27 octobre, devant le Tribunal administratif de Paris, un recours indemnitaire afin d'obtenir la réparation intégrale par l'Etat de ses préjudices au titre du dispositif d'attribution complémentaire d'un volume maximal de 20 TWh d'électricité vendue à prix réglementé d'avril à décembre 2022.

Ce recours en responsabilité fait suite au dépôt d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat actuellement en cours d'instruction, et d'une demande indemnitaire préalable auprès de l'Etat rejetée implicitement le 9 octobre.

Ledit recours devant le Tribunal administratif de Paris vise à obtenir l'indemnisation par l'Etat des préjudices subis directement par EDF du fait de la mise en place du Dispositif. Ces préjudices représentent un montant en principal estimé à 8,34 milliards d'euros, dont les principaux chefs sont les suivants :

- le coût de l'opération par laquelle EDF a acheté (à un prix de 257,95 euros par MWh) puis revendu aux fournisseurs alternatifs (à un prix de 46,2 euros par MWh) des volumes d'électricité et les garanties de capacité associées dans le cadre du Dispositif ;

- les effets directs et certains du Dispositif sur le niveau des tarifs réglementés de vente d'électricité (EDF étant le principal fournisseur d'électricité à ces tarifs réglementés) du fait de la méthode de calcul de ces tarifs, définie par le Code de l'énergie ;

- les effets directs et certains de la répercussion du Dispositif sur le niveau des offres de marché d'EDF en application de la délibération du 31 mars 2022 prise par la Commission de régulation de l'énergie fixant les modalités de répercussion du Dispositif aux clients dans les offres de fourniture.