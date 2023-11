EDF : de nouveaux objectifs de réduction des émissions carbone

(Boursier.com) — La COP28 s'ouvrira le 30 novembre. Elle permettra de dresser un inventaire des engagements pris par les Etats sur la baisse des émissions mondiales. Dans ce contexte, le groupe EDF relève son ambition en matière de réduction de ses émissions de CO2, en cohérence avec les lignes directrices de l'ONU pour l'engagement des entreprises.

Premier producteur d'électricité décarbonée au monde, c'est-à-dire sans émissions directes de CO2, EDF s'est fixé, dès 2018, l'objectif de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone d'ici à 2050. Le Groupe s'est ainsi engagé en 2020 sur une trajectoire de réduction de l'ensemble de ses émissions (scope 1, 2 et 3) à 2030 et sur un plan de transition climatique adopté à 99,87% lors de son assemblée générale en 2022.

Après avoir diminué de 50% ses émissions directes de CO2 entre 2017 et 2022, le Groupe prend de nouveaux objectifs pour 2025, 2030 et 2035, fixant une trajectoire ambitieuse à court et moyen termes pour la décarbonation de son mix électrique :

- Dès 2025, une réduction de 60% des émissions de son scope 1 par rapport à ses émissions de 2017 ;

- En 2030, une réduction de 70% de son scope 1 et une intensité carbone de 30 gCO2/kWh ;

- En 2035, une réduction de 80% de son scope 1 et une intensité carbone de 22 gCO2/kWh.

Cette stratégie de décarbonation repose sur 3 piliers : décarbonation du mix énergétique, électrification des usages et sobriété.

Avec ces solutions, le Groupe ambitionne d'éviter 30 millions de tonnes (Mt) d'émissions de CO2 par an d'ici 2030.