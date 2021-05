EDF : croissance organique de 6,2% au 1er trimestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — EDF publie un chiffre d'affaires de 21,9 milliards d'euros au premier trimestre, en croissance organique de 6,2%. Les objectifs 2021 et les perspectives 2022 sont confirmés. Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 du groupe est en progression par rapport au premier trimestre 2020. Il est soutenu par l'évolution positive des indexations tarifaires en France et par de meilleures conditions de prix de l'électricité et du gaz. Il convient de noter toutefois que l'évolution favorable des prix du gaz a un impact limité en EBITDA. Les ventes bénéficient par ailleurs d'un effet climat favorable, ainsi que d'une bonne performance d'EDF Trading.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 du segment France - Activités de production et commercialisation s'élève à 8.834 millions d'euros, en hausse organique de 3,9% par rapport au premier trimestre 2020. Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 du segment France - Activités régulées s'élève à 5.598 millions d'euros, en hausse organique de 9,4% par rapport au premier trimestre 2020. Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 d'EDF Renouvelables s'élève à 437 millions d'euros, en croissance organique de 14,4%. Le chiffre d'affaires de l'ensemble des Renouvelables Groupe s'élève à 1.721 millions d'euros en 2021, en hausse organique de + 44,5%. Le chiffre d'affaires de Dalkia sur le premier trimestre 2021 s'élève à 1.350 millions d'euros, en hausse organique de 7,9%. Le CA des Services Énergétiques au niveau du Groupe s'élève à 1.720 millions d'euros au premier trimestre 2021, soit une hausse organique de 8,8%. Le chiffre d'affaires de Framatome s'élève à 728 millions d'euros au premier trimestre 2021, en baisse organique de 6,2%. Au Royaume-Uni le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 s'élève à 2.689 millions d'euros, en baisse organique de 0,9% par rapport au premier trimestre 2020. En Italie, le CA s'élève à 2.029 millions d'euros, en hausse organique de 18,5%.

Les discussions relatives à la réforme de l'Arenh et à la réorganisation d'EDF se poursuivent entre l'État français et la Commission européenne et elles "restent difficiles". Il n'y pas de certitude quant à leur calendrier ni quant à leur aboutissement. Les négociations entre la France et Bruxelles concernent une nouvelle régulation du parc nucléaire d'EDF qui passerait par une hausse du prix de vente de sa production et s'accompagnerait d'une refonte des activités d'EDF à laquelle s'opposent les syndicats et qui pourrait aboutir à une division du groupe en trois entités dont une partiellement privatisée, détaille Reuters.

Les objectifs 2021 comprennent un Ebitda supérieur à 17 milliards et un ratio d'endettement financier net sur Ebitda inférieur à 3. La réduction des charges opérationnelles entre 2019 et 2022 est attendue à 500 ME.